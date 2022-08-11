«التنمية الحضارية»: العمل جارٍ على مراحل مشروع «حدائق الفسطاط» بقوة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير العشوائيات سابقا»، عن الانتهاء من تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع الأديان مصر القديمة، بالكامل، ضمن مشروع تطوير حدائق الفسطاط.

المنطقة الثقافية ستكون بمثابة البوابة الرئيسية للمشروع

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه جارٍ العمل بقوة على تنفيذ مراحل مشروع تطوير حدائق الفسطاط، وعلى رأسها المنطقة الثقافية، التي ستكون بمثابة البوابة الرئيسية للمشروع عقب انتهائه.

وأوضح «صديق» أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط يعد واحدا من أهم المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه من المخطط لمشروع تطوير حدائق الفسطاط، أن تضم أكثر من منطقة، منها المنطقة الثقافية، المنطقة الترفيهية، منطقة المغامرات، المنطقة التراثية، وغيرها من المناطق التي سيتم تنفيذها داخل المشروع.

المشروع يقوم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء

كما أشار «صديق» إلى أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، سيكون بمثابة واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزارا سياحيا، بمواصفات عالمية، حيث يقوم المشروع على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة الإسلامية.

موضحا أن المنطقة الثقافية تعد من أهم مراحل مشروع حدائق الفسطاط، حيث سيكون بها الباب الرئيسي للمشروع عقب الانتهاء منها.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن المنطقة الثقافية ستتكون من نهر يتصل ببحيرة عين الصيرة، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم، التي تخدم على المنطقة، بجانب أعمال اللاند سكيب، والمساحات الخضراء.

وأكد «صديق» على أن المنطقة الثقافية الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، عقب الانتهاء من تنفيذها، ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة.