مصدر بالطب الشرعي: الخنق والضرب سبب وفاة «مريم» ضحية التعذيب بالصف

كشف مصدر بالطب الشرعي، أنّ مشرحة زينهم تسلمت جثمان الطفلة «مريم.م.م»، 6 سنوات والمقيمة بمدينة الصف بالجيزة، ضحية التعذيب، يوم الإثنين الماضي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

توقف وصول الأكسجين إلى المخ

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن إجراء الصفة التشريحية لجثمان طفلة الصف كشف أن سبب الوفاة هو توقف وصول الأكسجين إلى مخ المتوفية نتيجة تعرضها للخنق، فضلًا عن رصد العديد من الإصابات الظاهرية بسبب تعرض المجني عليها للضرب.

بلاغ من مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية في وفاة طفلة

كان مأمور مركز شرطة الصف، تلقى بلاغًا من مفتش الصحة يفيد بأنه أثناء الكشف على جثة طفلة تدعى «مريم.م.م»، 6 سنوات تمهيدا لاستخراج تصريح دفن الجثة تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

العثور على الجثة

وكشف الفحص الظاهري للجثة وجود إصابات في أنحاء متفرقة بالجسم، وآثار خنق حول العنق، وكشفت التحريات أن والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وأوضحت تحريات المباحث حول الواقعة تعرض الطفلة قبل 3 أشهر للضرب والتعذيب على يد والدتها وتم نقلها للمستشفى، وتابعت التحريات بأن الطفلة تماثلت للشفاء وبعد عودتها للمنزل تعرضت مره أخرى للتعذيب والضرب والخنق على يد والدتها، وهو ما أصابها بتشنجات أسفرت عن وفاتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها، وأضافت أنها لم تقصد قتلها بل كانت تريد تربيتها.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء والد الطفلة المجني عليها لسماع أقواله.