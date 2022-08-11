3755 فرصة عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة والعمال.. اعرف طرق التسجيل والتفاصيل

تواصل وزارة القوى العاملة، توفير فرص عمل للشباب في جميع التخصصات المختلفة بأجور مجزية طبقا لسنوات الخبرة، فضلا عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع الملتحقين بتلك الوظائف.

وفى هذا الإطار، أعلنت وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي، توفير 3755 فرصة عمل في محافظات الجمهورية كافة، مؤكدة أنّ الوظائف المتاحة لخريجي الكليات وحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وللعمال.

جميع الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص

وأتاحت الوزارة الاطلاع على جميع الوظائف من خلال موقع وزارة القوى العاملة، ضمن النشرة الشهرية التي تصدرها، وتعرض خلالها الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، لافتة إلى أنّ التقديم يتم إلكترونيًا.

وفي إطار الخدمات المتواصلة والمستمرة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نرصد أهم الوظائف المتاحة وطرق التقديم، سواء بالنسبة للمتقدم للمرة الأولى، أو الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة.

طرق التقديم في وظائف القوى العاملة

- التقديم من خلال موقع وزارة القوى العاملة.

- تسجيل البيانات من خلال هذا الرابط إذا كان التسجيل لأول مرة.

- إذا تم التسجيل مسبقا، ادخل الرقم القومي وكلمة السر من خلال هذا الرابط.

وظائف القوى العاملة

وجاءت أبرز الوظائف المتاحة في نشرة توظيف وزارة القوى العاملة، كما يلي:

- محافظة القاهرة: 300 وظيفة فرد أمن، 350 سائقا، 200 مندوب مبيعات، و250 مسؤول تسويق، و15 مشرف مبيعات.

- محافظة الجيزة: 25 وظيفة محاسب، و20 مسؤول استعلامات، و60 كاشيرًا، و95 بائعًا، و35 موظف أمن كاميرات، و25 مندوب توصيل، و30 عامل نظافة.