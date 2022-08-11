تفاصيل مروعة في حادث أسوان: ميكروباص «اتعجن» في «ترلة».. وجثث مجهولة

شهدت محافظة أسوان، وتحديداً طريق أسوان الزراعي أمام قرية «الجعافرة» التابعة لمركز دراو، حادث مروري بشع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واصطدمت خلاله سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل «ترلة»، وراح ضحية الحادث 11 حالة وفاة بينهم جثث مجهولة ومصابين، لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة واللحظات الأخيرة في حادث أسوان المروع.

اصطدام الميكروباص بسيارة نقل ثقيل

في الساعات الأولى من صباح اليوم، اصطدمت سيارة ميكروباص كان يستقلها 13 راكبا، كانت متجهة إلى مدينة كوم أمبو، بسيارة نقل ثقيل (ترلة) كانت متجهه إلى مدينة أسوان، وذلك في طريق أسوان - القاهرة الزراعي، وتحديداً بالقرب من قرية «الجعافرة» والتي تقع على بعد ما يقرب من 30 كيلومترا شمال أسوان.

الميكروباص «اتعجن» بالركاب: 11 وفيات و2 مصابين

بسبب الاصطدام الشديد بين سيارة «الميكروباص» والنقل الثقيل «ترلة» على الطريق السريع، تحول الميكروباص في لحظة إلى قطعة «خردة»، وأسفر الحادث حسب آخر بيان رسمي عن 11 وفيات و2 مصابين.

سيارات الإسعاف تنقل الجثث إلى المشرحة

وعلى الفور تحركت 13 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، في محاولة أخيرة لإسعاف الباقيين على قيد الحياة من الحادث، حيث نقلت الإسعاف جثامين الضحايا إلى مشرحتي دراو العمومية ومستشفى كوم أمبو، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وبعد وقوع الحادث المروري انتقل رجال أجهزة الأمن من مباحث ونيابة من أجل الكشف عن ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الحماية المدنية لانتشال جثث الضحايا من بين بقايا سيارة الميكروباص التي تحولت إلى مجرد «خردة».

جثث مجهولة بين ضحايا حادث أسوان

وحسب تصريحات مصدر بوزارة الصحة في أسوان، أنه تم التعرف حتى الآن على جثامين 5 من ضحايا الحادث، ولكن هناك 6 منهم مازالوا جثث مجهولة بسبب الحالة السيئة التي وصلوا بها إلى المشرحة.

وتمكنت الأوناش من رفع آثار حادث أسوان من أجل فتح الطريق مرة أخرى أمام الحركة المرورية، كما تم تشكيل فريق أمنى من أجل الوقوف على آخر المستجدات في الحادث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.