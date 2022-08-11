أسماء ضحايا حادث أسوان المروع.. وفاة 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق أسوان الزراعي المروع، الذي وقع الليلة، إلى 10 وفيات، وإصابة 3 آخرين.

ووقع حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بأخرى نقل تسير في الطريق الزراعي أسوان - القاهرة، أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أسماء ضحايا حادث أسوان المروع

وقال الدكتور ايهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن أسماء ضحايا الحادث كالتالي: على حسين محمد، 48 سنة، وايمان محمد الأمين، 20 سنة، ورجب عبد الفراج نور حسن، 37 سنة، بالإضافة إلى 6 جثث مجهولة جرى نقلها إلى مشرحة «أسوان العمومية، ودراو العمومية، ومستشفى كوم أمبو».

أسماء مصابي حادث أسوان المروع

وأوضح «حنفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصابين هم: نورا محمود محمد، 20 سنة، بكسر في العمود الفقري، وتتلقي العلاج بمستشفى أسوان الجامعي، ومروة محمود سلامة، 35 سنة، وتوفيت داخل المستشفى الجامعي بأسوان، وإيمان صلاح عبدالفتاح، 20 سنة، بنزيف في المخ، وتتلقى العلاج داخل مستشفى دراو المركزي، وفاطمة محمد الأمين، 25 سنة، بنزيف في المخ، وتتلقى العلاج داخل مستشفى دراو المركزي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أن رجال المديرية والإسعاف يتعاملون حاليا مع الحادث، وهناك متابعة مستمرة وسريعة مع الواقعة.