ارتفاع ضحايا حادث طريق أسوان الزراعي إلى 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين

ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بأخرى نقل ثقيل، تسير في الطريق الزراعي أسوان/ القاهرة، أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان، إلى 9 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.

رجال الأمن ينتقلون لموقع الحادث

وانتقل رجال الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحادث، لمحاولة انتشال الجثث من بين بقايا السيارة «الميكروباص»، كما انتقلت قيادات مديرية أمن أسوان ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لمتابعة الحادث في موقعه.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن رجال الصحة والإسعاف يتعاملون حاليا مع الحادث، وهناك متابعة مستمرة وسريعة مع الواقعة، مشيرًا إلى نقل 5 جثث لمشرحة دراو العمومية و4 أخرى لمشرحة مستشفى كوم أمبو، كما جرى نقل 4 مصابين للمستشفيات القريبة من خلال سيارات الإسعاف.

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس

يذكر أن حادث آخر وقع في محافظة أسوان، أصيب خلاله 13 شخصا، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 150 على طريق أبو سمبل السياحي جنوب المحافظة، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي؛ لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.