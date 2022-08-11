ارتفاع عدد وفيات حادث تصادم سيارتين بـ«زراعي أسوان» لـ11 شخصا

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تداعيات حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي «أسوان - القاهرة» الزراعي، أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، إحداهما ميكروباص أجرة رقم «1987 ص و ع»، وكانت متجهة لمدينة كوم أمبو، والأخرى سيارة نقل ثقيل كانت متجهه لمدينة أسوان رقم «1436 ص و ف»، ما أدى إلى مصرع 11 مواطنا وإصابة 3 آخرين.

تدخل سريع

وعلى الفور كلف محافظ أسوان المسؤولين بسرعة التدخل، حيث نقلت 13 سيارة إسعاف الجثامين لمشرحتي مستشفيات دراو وكوم أمبو، إضافة إلى المشرحة العمومية بأسوان، فيما نُقل المصابان لمستشفى أسوان الجامعي، حيث تم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية الكاملة من الأطباء وأطقم التمريض.

11 وفاة في حادث الطريق الزراعي

وارتفعت أعداد الوفيات في حادث تصادم سيارتين بأسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى 11 حالة، فيما أصيب ثلاثة آخرون، وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المصابين هم نورا محمود محمد، 20 سنة، مصابة بكسر في العمود الفقري، وتتلقى العلاج بمستشفى أسوان الجامعي، ومروة محمود سلامة، 35 سنة، وتوفيت داخل المستشفى الجامعي بأسوان، وإيمان صلاح عبد الفتاح 20 سنة، مصابة بنزيف بالخ وتتلقي العلاج داخل مستشفى دراو المركزي، وفاطمة محمد الأمين، 25 سنة، مصابة بنزيف بالمخ وتتلقى العلاج داخل مستشفى دراو المركزي.

وذكر «حنفي»، أن حالات الوفاة هي لكل من علي حسين محمد، 48 سنة، وإيمان محمد الأمين، 20 سنة، ورجب عبد الفراج نور حسن، 37 سنة، إضافة إلى 6 جثث مجهولة نُقلت إلى مشرحة أسوان العمومية ومشرحة دراو العمومية ومشرحة مستشفى كوم أمبو.

رجال الأمن ينتقلون لموقع الحادث

وانتقل إلى مكان الحادث رجال الأمن والحماية المدنية لمحاولة انتشال الجثث من بين بقايا السيارة «الميكروباص»، كما انتقلت قيادات مديرية أمن أسوان ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لمتابعة الحادث في موقعه.

يذكر أن مكان الحادث في الجعافرة التي تبعد نحو 30 كيلو مترًا شمال محافظة أسوان، كما تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف للتعامل السريع مع الحادث ونقل المصابين للمستشفيات والوفيات للمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية.