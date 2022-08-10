سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-8-2022 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الدولار في البنوك المختلفة في ظل التغييرات الاقتصادية التي تتأثر بالأزمات العالمية، إذ أنَّ مؤشر الدولار استقر فوق 106، اليوم الثلاثاء، بالقرب من المستويات المرتفعة الأخيرة، ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس الحالي وذلك كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، حسب موقع البنك، كما سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار داخل بنك مصر نحو 19.1 جنيه، وسعر الشراء و19.16 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الأربعاء 10 أغسطس الحالي.

سعر الدولار في المصرف المتحد وبنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.10 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، كما سجلت العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول نحو 19.08 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وذلك فق تعاملات صباح اليوم، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.01 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 10 أغسطس.

جدير بالذكر أنَّ مؤشر الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 107.74 بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية.