سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في ظل التذبذب الذي تشهده العملة الخضراء في العالم تأثرًا بالأزمات العالمية بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس، في بداية التعاملات الصباحية في البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وقناة السويس والبنك التجاري الدولي، ضمن خدماتها التي تنشرها بشكل مستمر، وتحديدًا أسعار العملات الأجنبية، حيث جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، كما سجل سعر الدولار داخل بنك مصر نحو 19.1 جنيه، وسعر الشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس، 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة الأمريكية صباح اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات البنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري، سجلت العملة الامريكية الدولار نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، حسب موقع البنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ صباح اليوم، سعر الدولار ببنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وداخل المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية 19.10 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وفق بداية التعاملات التي وردت اليوم.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجلت العملة الأمريكية قيمة مالية 19.08 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وذلك فق تعاملات صباح اليوم، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.