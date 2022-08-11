الاتحاد المصري للتأمين يكشف تفاصيل حساب المساهمة في علاج العاملين

أعلن الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء زهير، تفاصيل تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1129 لسنة 2019، برئاسة نائب رئيس الهيئة، لتلقي طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين وذلك من خلال الحساب الذي جرى إنشاؤه بالاتحاد المصري للتأمين.

ويقوم الحساب بالمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين «شركات التأمين والوسطاء»، وأسرهم سواء كانوا في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وذلك في حالة استنفاذ حدود التغطية التأمينية إن وجدت.

المساهمة للعاملين بقطاع التأمين

وقال الاتحاد المصري للتأمين إن المساهمة للعاملين بقطاع التأمين في حالات العمليات الجراحية بحد أقصى 100ألف جنيه وبتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه لتكاليف العلاج وكذلك تمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل الى الزوجة غير العاملة أو غير المغطاة تأمينياً بنسبة 50% كحد أقصى من المبلغ المحدد للعاملين، والأولاد بنسبة 25% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين.

الاتحاد المصري للتأمين

وأكد الاتحاد المصري للتأمين في بيان صحفي، أنه نظرا لما شهدته البلاد في ظل جائحة كورونا، تم إدراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات بحد أقصى 100الف جنيه لكل حالة للعامل، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للزوج والزوجة، وبحد أقصى 25 ألف جنيه للأولاد القصر.

ولفت الاتحاد إلى أن المبلغ المخصص بالحساب تخطى حاجز الأربعين مليون جنيه، مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي، كما نوه بأن عدد الحالات المستفيدة من الحساب 47 حالة منها 14 حالة من المتقاعدين وحالتين من الأطفال.