مشروع صالة ألعاب رياضية.. أرباح تتخطى 143 ألف جنيه سنويًا

في ظل الظروف الحالية يبحث الكثير من الأشخاص عن زيادة الدخل من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة، وخلال الفترة الأخير تشهج الصالات الرياضية إقبالا على ممارسة الرياضة وتقوية البنية الجسدية، خاصة وأنه أصبح توجه عام للسيدات والرجال في الوقت الحالي، ما يزيد الطلب على الصالات الرياضية ويجعلها مشروعًا ناجحًا واستثمارًا جيدًا.

ووفقاً لمنصة جهاز تنمية المشروعات الرسمية عبر الإنترنت، فإن فكرة مشروع الصالات الرياضية من الأفكار المتنامية، خاصة في ظل سرعة وتيرة الحياة، واعتماد الكثيرين عليها في العناية بأجسادهم، لذلك نشرت منصة الجهاز دراسة جدوى خاصة بإنشاء مشروع افتتاح الصالات الرياضية.

زيادة الطلب على الصالات الرياضية

وأضافت المنصة، أن المشروع يعد من المشروعات الناجحة، خاصة مع زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، والتي لا يمكن الاستغناء عن وجودها في أي منطقة سكنية، موضحة أنها تعمل على تشجيع المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن لإنشاء المشروع يتطلب توافر عدد من الآلات والأجهزة والمكملات غذائية.

وأضافت دراسة جدوى المشروع أن أرباح مشروع إنشاء صالة ألعاب رياضية تقدر بأكثر من 143ألف جنيه في العام الواحد، من خلال استثمارات كلية للمشروع، تقدّر بأكثر من 220 ألف جنيه.

وأوضحت الدراسة احتياج المشروع إلى المكملات الغذائية بسبب الطلب المتزايد عليها وزيادة ـعداد المستهلكين في جميع محافظات الجمهورية.