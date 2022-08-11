انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات في 3 معامل ببني سويف

بدأت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، في استقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، لتسجيل الرغبات في المعامل المخصصة لتنسيق المرحلة الأولى وفقاً للحد الأدنى المعلن، وذلك لمدة خمسة أيام في الفترة ما بين 11- 15 أغسطس الجاري.

3 معامل مخصصة لاستقبال لطلاب المرحلة الأولى بجامعة بني سويف

وأشار رئيس جامعة بني سويف، أنه تم اختيار معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني شرق النيل، في ظل تخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور، مشدداً على ضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

تجهيز معامل على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب

من جانبه، أكد الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز كافة المعامل على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلي حديثة ومزودة بالإنترنت، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، معلناً أن المعامل يبدأ العمل بها اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أنَّ 89.02% فأكثر هو الحد الأدنى الشعبة العلمية أي 365 درجة فأكثر، وذلك لنحو 22 ألفًا و475 طالبًا وطالبة، فيما يقوم 15 ألفًا و220 طالب بالشعبة الهندسية بتسجيل رغباتهم فى المرحلة الأولى للتنسيق بمجموع 341 درجة فأكثر 83.17%، وبالنسبة للشعبة الأدبية جاءت للحاصلين على مجموع 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% فأكثر.