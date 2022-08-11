إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بصحراوي المنيا

أصيب 10 أشخاص في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» أجرة، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجارٍ رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

بلاغ بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ووجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي، تبين إصابة 10 أشخاص، جميعهم من محافظة سوهاج، وجرى نقلهم لمستشفي ملوى، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، واشتباه ما بعد الإرتجاج.

تحير محضر بالحادث

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.