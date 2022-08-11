سرقوا 1.4 مليار دولار.. عمليات اختراق منصات العملات الرقمية خلال 2022

تعرض مستثمرو العملات المشفرة لضربة شديدة هذا العام من خلال عمليات الاختراق والخداع، وتسبب في ذلك مجرمو الإنترنت الذين تسللوا إليهم بوسيلة الجسور. بحسب CNBC.

جسور البلوكتشين

تكتسب جسور البلوكتشين، التي تربط الشبكات بشكل ضعيف لتمكين التبادل السريع لرموز العملات الرقمية، شعبية كطريقة لمستخدمي العملة المشفرة لإجراء المعاملات ما بينهم، ولكن باستخدامها يتخطى المتحمسون للعملات المشفرة التبادل المركزي ويستخدمون نظامًا غير محمي إلى حد كبير.

فقدان نحو 1.4 مليار دولار

تم فقدان ما مجموعه حوالي 1.4 مليار دولار، نتيجة الخروقات التي تمت على هذه الجسور البلوكتشين «العملات المشفرة» منذ بداية العام، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة تحليل blockchain Chainalysis.

أكبر عملية سرقة تمت بقيمة 615 مليون دولار

كانت أكبر عملية سرقة تمت هو الرقم القياسي البالغ 615 مليون دولار الذي تم انتزاعه من Ronin وهو جسر يدعم لعبة الرموز غير القابلة للفطريات الشهيرة Axie Infinity، والتي تتيح للمستخدمين كسب المال أثناء اللعب.

كان هناك أيضًا عملية اختراق تمت من خلالها الاستيلاء على مبلغ 320 مليون دولار مسروق من Wormhole، وهو جسر تشفير مدعوم من شركة Jump Trading عالية التردد في وول ستريت.

وفي يونيو، عانى جسر Harmony’s Horizon من هجوم بقيمة 100 مليون دولار، وفي الأسبوع الماضي استولى قراصنة على ما يقرب من 200 مليون دولار في اختراق استهدف منصة نوماد.

وقال توم روبنسون، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة Elliptic لتحليلات blockchain : «أصبحت جسور البلوكتشين الفاكهة المعلقة لمجرمي الإنترنت، حيث تم إغلاق أصول تشفير بمليارات الدولارات بداخلها، وتم اختراق هذه الجسور من قبل المتسللين بطرق متنوعة مما يشير إلى أن مستوى الأمان لديهم لم يواكب قيمة الأصول التي يمتلكونها».

كيف تعمل الجسور؟

الجسور عبارة عن جزء من برنامج البلوكتشين يسمح لشخص ما بإرسال الرموز من شبكة بلوكتشين واحدة واستلامها على سلسلة منفصلة، و«البلوكتشين» هي أنظمة المخزن الموزع التي تدعم العديد من العملات المشفرة.