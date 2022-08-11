ضبط نحو 20 ألف طن دواجن مجهولة المصدر في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة»، بحيازة كميات من السلع الغذائية «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتشكل خطرٍ على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 19,740 طن دواجن كاملة مجهولة المصدر

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته «19,740 طن دواجن كاملة، مقطعات دواجن»، دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.