ضبط 1594 قضية تموينية والتحفظ على 24 طن دقيق مدعم في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1594 قضية تموينية متنوعة

ونظمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1594 قضية تموينية متنوعة، بينها 3 قضايا حجب سلع إستراتيجية و420 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات، و738 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و20 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

مصادرة 24 طن دقيق بلدي مدعم

وصادرت الحملات 24 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، و18 طن زيت طعام دون مستندات بمحل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، و12 طن سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية بمحل بدال تمويني بمحافظة القاهرة، و11 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء داخل مخزن لبيع الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

كما ضبطت الحملات 1,200000 مليون قرص أدوية مستوردة خاصة بعلاج بعض الأمراض دون مستندات ومجهولة المصدر داخل مخزن ملحق بصيدلية في محافظة القاهرة، إلى جانب ضبط 5 أطنان لحوم مجمدة دون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتحفظت الحملات على 25 طن أسمدة زراعية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى بمحل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة المنوفية، فضلا عن 10 أطنات أعلاف حيوانية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني داخل مصنع لتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، إلى جانب ضبط قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 5٫400 طن أقماح محلية.