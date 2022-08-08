ضبط 1596 قضية تموينية.. و5 عصابات بـ«آثار وعملات مقلدة ومسروقات»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1596 قضية تموينية متنوعة، فضلا عن ضبط 46 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 11413 عبوة سجائر مهربة مختلفة الأنواع، وضبط 14 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ52٫425 طن أقماح محلية، وضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 198 قطعة (16 صوتية – 64 ضوئية – 118 ملصقا).

ضبط 129 قضية مخدرات وتنفيذ 42205 حكما قضائيا

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 45 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما، وتنفيذ 42205 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 129 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,869 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 4,750 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,463 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 599 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 530 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 485 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 343 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 60 جراما، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 10 جرامات، و329 أمبولا مخدرا، و2598 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 29 متهما هاربا، و9 متهمين بأعمال البطلجة، و170 دراجة نارية مخالفة، و19109 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 33 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2362 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

ضبط المحكوم عليهم الهاربين

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاملا مقيما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، محكوم عليه في 53 قضية تبديد بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 114 سنة و9 أشهر، حال وجوده بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم ضبط مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، محكوم عليه في 19 حكم حبس جزئي وغرامات مباني، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 12 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 11,200,000 جنيه، وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله سائق مركبة توك توك منذ 3 أغسطس الحالي، حيث جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه، وأنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبمواجهته أقر بأنّه بتاريخ الواقعة استدرج المجنى عليه بزعم توصيله لأحد الأماكن، وأثناء لستقلاله التوك توك خنقه بواسطة حبل كان بحوزته حتى فارق الحياة، ثم قاد المركبة المشار إليها وألقى جثته بمنطقة زراعات بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان واستولى على هاتفه المحمول، وبإرشاده تم العثور على جثة المجني عليه بالمنطقة المشار إليها، وضبط التوك توك المستولى عليها لدى عميله سيئ النية أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.

ضبط عصابة الآثار

وتوافرت معلومات للإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، تفيد بأنّ شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمغاغة بمحافظة المنيا، حازا بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنهما بقصد الاتجار بها.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 292 قطعة يشتبه في أثريتها، وبندقية خرطوش، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها، كما أقر أحدهما بحيازته السلاح الناري، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها.

ضبط عصابة الدراجات النارية

وكشفت جهود قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، ما تبلغ من سائق مقيم بدائرة القسم، بأنّه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه واستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرها عنه وفرا هاربان، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب ، كما أقرا بارتكاب حادثي سرقة آخرين، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمان والدراجات المستولى عليها واتهموهما بسرقتهم بالإكراه.

ضبط عصابة التوك توك

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم، بأنّه حال سيره بمركبة التوك التوك قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن، وفور وصوله فوجئ بتهديده باستخدام سلاح أبيض مطواة كانت بحوزته واستولى منه على المركبة ملكه كرها عنه تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وبقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي لسرقة الدراجات النارية، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى، وأقر بتصرفه في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميليه سيئ النية، وهما شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها ، كما تم بإرشادهما ضبط 12 مركبة توك توك، وأقرا بتقطيع عدد من المركبات المستولى عليها والتصرف في أجزائها بالبيع كقطع غيار، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.

ضبط عصابة النقد الأجنبي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط عصابة العملات المالية المقلدة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، أنّ 3 أشخاص ترددوا على أحد الأكشاك وعرضوا مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المقلدة وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، وأضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مقابل مبالغ مالية صحيحة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه.