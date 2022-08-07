ضبط 110 كيلو بانجو وحشيش وهيروين و1532 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة، فضلا عن ضبط 28 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 596 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وضبط قضيتي امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ14,400 طن أقماح محلية، وضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 159 قطعة «19 صوتية – 47 ضوئية – 93 ملصقا».

ضبط 138 قضية مخدرات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 138 قضية مخدرات وتنفيذ 50301 حكم قضائي، وضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين بارتكاب 15 حادثا متنوعا، وضبط 138 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 100,473 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,442 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,302 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 637 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 353 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 330 جراما، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 175 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 80 جراما، و862 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 17 متهما، و10 آخرين بتهمة ممارسة أعمال البلطجة، وضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2684 حكما قضائيا.

ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي مخدرات، أحداهما مقضى فيها بالسجن المؤبد، حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بأنّه عقب ركن السيارة ملكها بدائرة القسم وبداخلها مبلغ مالي، ولدى عودتها اكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (مستأجرة)، وكذا سيارة أخرى مستأجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبتفتيش مسكنهما تم العثور على 7 هواتف محمولة – جهاز لاب توب – مجموعة من الحقائب الخاصة بأجهزة لاب توب مجهولين المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بأنّها من متحصلات وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب باستخدام السيارتان المضبوطان بحوزتهما.

وقائع سرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائه 5 أشخاص – مقيمين بمحافظة الشرقية.

جرائم سرقة السيارات

واستمرارا لجهود الأجهزة الأمنية للتصدي للجريمة بشتى صورها، تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام ، له معلومات جنائية، حال شروعه في سرقة سيارة أجرة ميكروباص بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقات السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة.