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ضبط 1575 قضية تموينية.. و83 طن قمح قبل تهريبه إلى السوق السوداء

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
لحوم فاسدة

لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1575 قضية تموينية متنوعة.

ضبط حالات تهريب القمح

ونجحت الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، حيث أسفرت الجهود عن ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة البحيرة محملة بكمية قدرها 12,630 طن أقماح محلية محظور تداولها بدون تصريح بقصد حجبها عن التوريد بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما جرى ضبط 18 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ70٫050 طن أقماح محلية.

6 قضايا أجهزة صوتية

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 173 قطعة «23 صوتية – 82 ضوئية – 68 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات