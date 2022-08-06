ضبط 1585 قضية تموينية وتنفيذ 50382 حكما قضائيا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1585 قضية تموينية متنوعة، فضلا عن 47 قضية حجب وتهريب سجائر، بإجمالي مضبوطات 21325 عبوة سجائر ومعسل وفحم، وضبط 8,850 طن أقماح محلية قبل تهريبها، وضبط 7 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ33٫750 طن أقماح محلية، وضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت 208 قطعة (26 صوتية – 79 ضوئية – 103 ملصقات).

تنفيذ 50382 حكما قضائيا

كما أسفرت الحملات عن ضبط 53 قطعة سلاح و132 قضية مخدرات وتنفيذ 50382 حكما قضائيا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب 3 حوادث، وضبط 132 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 12,520 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,208 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,120 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 260 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 545 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 339 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 79 جراما، و775 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 29 متهما هاربا، وضبط 10 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 195 دراجة نارية مخالفة، وضبط 19687 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بحوزة 7 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2376 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها في بورسعيد

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الجنوب، بأنّه لدى توجهه لزيارة والدته بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم وطرقه على الباب لم تستجب، ففتح الباب بمفتاح خاص كان بحوزته فعثر على جُثتها وبها إصابات بالوجهن وتبيّن سلامة منافذ الشقة وعدم وجود هاتفها المحمول، ومشغولات ذهبية كانت ترتديها.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المتوفاة، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزهور.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي، وبعض المشغولات الذهبية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الهاتف المحمول، وباقي المشغولات الذهبية.

كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل ونجلتها بالبحر الأحمر

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر، بالعثور على جثتين ملفوفتين بملاءتين بإحدى المناطق الجبلية بطريق الزعفرانة / رأس غارب، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبيّن أنّهما ربة منزل وكريمتها مقيمتان بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحرالأحمر، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج الأولى وشقيقه، مقيمان بذات العنوان، وتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اعتدى أحدهما على المجني عليها الثانية بسلاح أبيض، وكتم الآخر أنفاس المجني عليها الأولى حتى فارقتا الحياة، وتخلصا من جثتيهما بمكان العثور، لوجود خلافات بين المجني عليهما ووالدة المتهمان.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات، باستقبالها سائق توك توك مُصاب بجرح قطعي بالبطن، مالك محل مصوغات مُصاب برش خرطوش بالرأس، مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.

وبالانتقال وسؤالهما وبرفقتهما زوجة الثاني، قرروا أنّه حال استقلالهما توك توك قيادة الأول وسيرهم بطريق زراعي فرعي بدائرة المركز، فوجئوا بـ3 مجهولين يستقلون توك توك، باستيقافهم وتعدوا عليهم بسلاح أبيض مطواة، وفرد محلي، ما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها واستولوا على مبلغ مالي، هاتف محمول خاصين بالثاني ولاذوا بالهرب.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، وبينهم زوجة المصاب الثاني.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (التوك توك- فرد محلي- عدد من الطلقات - سلاح أبيض مطواة) المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على التخلص من المجنس عليه الثانس بقتله لوجود خلافات بينهم.

ضبط 30 كيلو لمخدر البانجو بحوزة عنصر إجرامى بالدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أنّ أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر وله معلومات جنائية، يتاجر في المواد المخدرة متخذا من إحدى الأراضي الزراعية محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - طبنجة - عدد من الطلقات - هاتف محمول - مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط كمية من مخدر الآيس بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ضبط 60 كيلو بانجو

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية حال قيادته سيارة ربع نقل، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.