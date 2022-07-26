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وزير الخارجية: نقدر دعم المنتدى الاقتصادي العالمي لرئاسة مصر مؤتمر COP27

كتب:

محمد حسن عامر
04:44 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
وزير الخارجية ورئيس المنتدى

وزير الخارجية ورئيس المنتدى

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اتصالا هاتفيا من بورجيه برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في إطار التشاور حول مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

تعاون متميز بين مصر والمنتدى

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول التعاون المتميز القائم بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما تجلى في مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع السنوي الأخير للمنتدى المنعقد بمدينة دافوس السويسرية في شهر مايو الماضي، والذي تضمن في شق منه برنامجا خاصا حول الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

دعم المنتدى الاقتصادي العالمي للرئاسة المصرية 

وأشار المتحدث الرسمي إلى إعراب وزير الخارجية في هذا السياق عن التقدير لدعم المنتدى الاقتصادي العالمي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، وحرصه على نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة التي تصب في صالح تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.

 

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