انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يخسر 8 جنيهات

شهدت أسعار الذهب، انخفضا ملحوظا في السوق المحلية والعالمية، خلال بدء تداولات وتعاملات اليوم الخميس، إذ خسر سعر جرام الذهب عيار 21، حوالي 8 جنيهات، مقارنة بسعر أمس للبيع، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1044 جنيها، بدلا من 1052 جنيها.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وأشارت البورصة الخاصة بالذهب، في تقرير الأسعار، أنَّ عيار 24 سجل 1194 جنيهًا للجرام، و896 جنيهًا للجرام عيار 18، و697 جنيهًا للجرام عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و400 جنيه، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.