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أسعار الذهب تنخفض 11 جنيها خلال بدء تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
12:01 م | الأربعاء 10 أغسطس 2022
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال بدء تعاملات اليوم، في السوق المحلية والعالمية، وحققت انخفاضا واضحا، حيث انخفض الذهب 11 جنيها مقارنة بسعر أمس، إذ سجل سعر عيار الذهب 21 انخفاضا ليسجل 1052 جنيهًا بدلا من 1063جنيها للجرام الواحد.

وأشارت تقارير أسعار الذهب الخاصة بالبورصات العالمية والمحلية، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1,203 جنيهات للجرام، و903 جنيهات للجرام من عيار 18، و702 جنيه للجرام من عيار 14، مشيرًا إلى أنَّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و464 جنيهًا

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و464 جنيهًا دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.