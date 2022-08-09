الذهب يتماسك عالميًا مع ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

تحرك الذهب في نطاق ضيق خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومًا بضعف الدولار، وسط ترقب من المستثمرون لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي من المتوقع أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

ارتفعت سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1790.37 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1807.60 دولار.

صدور بيانات التضخم الأمريكية

قال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في «ActivTrades»، إنَّه من المرجح أن يظل المستثمرون صامدين حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء مع احتمال أن تظل الأسعار في نطاق 1.765 إلى 1795 دولارًا أمريكيًا، بحسب «cnbc».

تراجع التضخم السنوي

وقبيل تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو، توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7% من 9.1% في يونيو.

سوق العمل الأمريكي

كان تقرير سوق العمل الأمريكي القوي الصادر يوم الجمعة، قد عزز بالفعل الرهانات لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ألقى التشديد المستمر للسياسة العالمية بظلال من الشك على توقعات الذهب حيث تزيد المعدلات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.

التوترات الجيوسياسية ومخاوف الركود

وأضاف «إيفانجليستا» أن التوترات الجيوسياسية ومخاوف الركود قد قدمت دعمًا للذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، مما خفف من تأثير تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيف وما نتج عنه من ارتفاع الدولار.

قال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في «إيه سي سي سيكيوريتيز»، «يدرك المستثمرون أن كلا من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي يواجهان تحديات كبيرة لكن التركيز سيكون على السؤال عن المدة التي سيكون فيها ارتفاع الأسعار عبئًا على السوق، بحسب «cnbc».

أظهر مسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمس الاثنين، أنَّ توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة بشأن مستوى التضخم في غضون عام أو 3 سنوات انخفضت بشكل حاد في يوليو.