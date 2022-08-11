الصورة الأولى لجوني ديب في شخصية لويس الخامس عشر من فيلم «La Favorite»

تم الكشف عن الصورة الأولى للنجم الأمريكي جوني ديب في دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر في فيلم «La Favorite» للمخرجة مايوين، الذي يمثل عودة الممثل الأمريكي إلى السينما بعد غياب دام 3 سنوات في أعقاب الأزمة الأخيرة مع زوجته السابقة آمبر هيرد، التي انتهت قانونيا لصالحه في يونيو الماضي.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم «La Favorite»، أن التصوير بدأ في 26 يوليو الماضي، ويستمر لمدة 11 أسبوعًا، في عدد من المواقع الأثرية تشمل قلعة فرساي وقلاع أخرى في باريس بالإضافة إلى الاستوديو، ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في السينمات الفرنسية العام المقبل، بينما حصلت شبكة «نتفليكس» على حقوق عرض الفيلم على منصتها في فرنسا فقط، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

تفاصيل فيلم «La Favorite»

وتدور أحداث الفيلم حول جين دو باري، آخر عشيقات الملك الفرنسي لويس الخامس عشر قبل وفاته في قصر فرساي، التي ولدت فقيرة لأسرة تنتمي للطبقة العاملة، تستخدم ذكائها وجاذبيتها لتسلق درجات السلم الاجتماعي، حتى أصبحت رفيقة لويس الخامس عشر المفضلة، ولكن وجودها في قصر فرساي أثار فضيحة، ويضم فريق التمثيل، بنيامين لافيرني، بيير ريتشارد، ملفيل بوبود، نويمي لفوفسكي وباسكال جريجوري وإنديا هير.

«La Favorite» الفيلم السادس للمخرجة الفرنسية مايوين

وبجانب الإخراج والمشاركة كتابة السيناريو مع تيدي لوسي موديست، تشارك مايوين في بطولة الفيلم، حيث تقوم بدور الكونتيسة جان دو باري، ويعتبر الفيلم السادس للمخرجة والممثلة الفرنسية بعد مجموعة من الأفلام، منها «Polisse» الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2011، وفيلم «My King» الذي حصلت بطلته إيمانويل بيركوت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 2015.