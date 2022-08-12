حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء، شخص عقلاني، يميل للنقد، كما أنه ذو شخصية واردة قوية، يمكن اللجوء إليها من أجل حل أي مشكلة من خلال تقديمه إرشادات ونصائح للمحيطين به، وعلى المستوى المهني هو شخص جاد ومتفاني ودؤوب في عمله.

كما يتميز مولود برج العذراء، بعاطفته ورمانسيتة الشديدة مع شريك حياته أو من يحب، محب للموسيقي الهادئة، وحساس، يرفض الخضوع لأي قرارات لا تتوافق مع أفكاره، يحب أن يعبر عما في داخله بصراحة وقوة، صادق في تصرفاته، وكثيرا ما يتميز بالغموض.

وفيما يلي، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم لمولود برج العذراء اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، مهنيا وعاطفيا وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر اليوم الجمعة، موجود في منزل العلاقات، وهذا يعنى دعم كامل لك مولود برج العذراء، ويدعمك ذلك وتجد أن عقلك يعمل بسرعة وذكاء، كما تنفعك قوة ملاحظتك فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج اليوم، مولود برج العذراء، بضرورة أن تنجح في أن تحقق تواصلا جيدا مع من تحب أو شريك حياتك، إذا تفهمت وجهات النظر المخالفة لك، وفق حظك اليوم.