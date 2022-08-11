حظك اليوم برج السرطان الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر برج السرطان من مجموعة الأبراج المائية التي تغلب عليهم بعض الصفات أبرزها تغير المزاج سريعا وتقلب الأحوال دون داعي لذلك، كما يكون طبعهم حاد وتجد ذلك ملموسا في تعاملاتهم، كما أنهم يتأثرون بالقمر كثيرا ويركزون في تأثيره عليهم حيث يقتنعون أنه يمنحهم مزيد من الرقة والمزاجية.

صفات مواليد برج السرطان

مولود برج السرطان دائما ما تجده أكبر من سنه فشكله يعكس سنا كبيرا عما هو عليه، كما تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب في أقل مجهود، كما أن مولود هذا البرج عاطفي كثيرا رغم حدته في التعامل ولكن عندما يحب ويقترب من شخص يكون داعما له وحنون وبسيطا في تعاملاته معه ويحاول حمايته بشتى الطرق والوسائل، ويتفق مواليد هذا البرج مع مواليد العقرب كثيرا وتنجح علاقاتهم سويا.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

يتواجد فينوس وعطارد في منزلك اليوم مما يكونا داعمان لك ويمنحانك سحرا ويقظة، وتقترب بود ممن تحب وتهوى، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يتواجد القمر بمنزلك الثامن اليوم مما يدفعك للتقدم وتحقيق مكاسب، تساعدك في تعويض أي خسائر سابقة وتخطط جيدا لتنمية أعمالك وأموالك، فقط انتبه لحقوقك وفق عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».