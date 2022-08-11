القوى العاملة: صرف المستحقات المتأخرة للعمالة الموسمية في «خدمة الحجاج»

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

حل مشكلة العمالة المصرية الموسمية بالحج

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة كشف عن نجاح الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس المكتب في احتواء أزمة بين العمالة المصرية الموسمية العاملة بموسم الحج «شركة أبو سرهد لنقل الحجاج»، بسبب تعطل العبارة البحرية التي يستقلها العمال للعودة إلى مصر وتأخر مستحقاتهم وتحميلهم رسوم تذكرة الطيران.

صرف كامل مستحقات العمالة المصرية

وقال الملحق العمالي، إنه تواصل مع خالد بن علي مسؤول الشركة، وتم التأكيد على صرف كامل مستحقات العمالة المصرية وعدم خصم أية مبالغ وتحمل الشركة تذكرة سفر الطيران للراغبين في العودة بالطيران، وتم احتواء الأزمة وإنهائها وتقديم الشكر للشركة على التعاون المثمر بين المكتب والشركة.