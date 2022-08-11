القوى العاملة: تعيين 38 شابا والتفتيش على 294 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 38 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 53 من راغبي العمل، وتوفير 120 فرصة عمل.

صرف منح أكثر من 98 ألف جنيه لـ77 عاملًا

ولفت الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحيًا، صرفت المديرية منحًا لتلك الفئة بلغت 98 ألفاً و55 جنيهًا لـ77 عاملاً من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية استخرجت 36 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 29 منها ودياً، 4 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم احالة عدد 3 شكاوى للمحكمة العمالية.

التفتيش على 294 منشأة.. دوري وحملات

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- أن المديرية قامت بالتفتيش على 294 منشأة، دوري وحملات، والقيام بـ7 حملات تفتيش ليلية، وأسفر عن تحرير محضر منشأة مخالفة، وعمل 6 ندوات توعية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 44 منشأة، أسفر عن تحرير 8 محاضر، وعمل 12 قياسات ميدانية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.