جامعة المنصورة تكرم أوائل الثانوية العامة في الدقهلية

كرم الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الطلاب الأوائل من أبناء محافظة الدقهلية، ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

المليجي: نرحب بالمتفوقين في جامعة المنصورة

وقال «المليجي»، إن جامعة المنصورة ترحب بالمتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة جامعة عريقة أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، لافتًا إلى أن الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ودعا المليجي، في بيان صحفي، أوائل الثانوية العامة إلى مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي طوال سنوات الدراسة بالجامعة، مشيرًا إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.

جامعة المنصورة تقدم منح لأوائل الثانوية العامة

وأعلن عن تقديم الجامعة منحة مجانية للدراسة ببرنامج «المنصورة - مانشستر» الطبي بكلية الطب للطالب محمد أيمن نصر، وعرض منح مماثلة للطالبتين سوسن رانى سراج، وأمنية إبراهيم، وقدم اشتراك مجانى للطلاب المتفوقين وأسرهم للاستفادة بخدمات نادى النيل، وكذلك اشتراك مجاني بالقرية الأولمبية للاستفادة من الخدمات الرياضية المتنوعة.

وفي نهاية الاحتفال جرى تكريم كل من: الطالب محمد أيمن نصر الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، والطالبة أمنية إبراهيم السيد الثالث مكرر في الشعبة الأدبية، والطالبة سوسن رانى سراج الرابع في الشعبة الأدبية.