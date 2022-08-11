أسعار النفط تحول خسارتها لارتفاع.. وتوقعات بتعافي الطلب على الذهب الأسود

انقلبت أسعار النفط العالمية رأسا على عقب، حيث تحولت من الخسائر إلى الارتفاع فجأة خلال تداولات اليوم، وذلك عقب التراجع في التعاملات المبكرة، وكشفت الأسعار ارتفاع السعر العالمي بنسبة 1% بعد صدور توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب من وكالة الطاقة الدولية.

تقلبات عنيفة ومفاجئة

وذكر موقع «إنفيستينج»، أنّ الأسواق العالمية تترقب خلال الساعات المقبلة توقعات أوبك لوضع الأسواق، الذي يأتي في ظل تقلبات عنيفة ومفاجئة على صعيد البيانات المؤثرة في حركة الأسعار، خاصة بعد ارتفاعات الأسعار الخاصة بخام برنت العالمي خلال هذه اللحظات في حدود 1%، أو ما يعادل دولارا في البرميل وصولا إلى مستويات قرب 98.2 دولار.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، أنّ ارتفاع استخدام النفط لتوليد الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط، سيعزز استهلاك الخام لبقية العام، ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط هذا العام بمقدار 380 ألف برميل يوميًا.

استهلاك الدول الأعضاء للغاز

وتابعت أنّ التزام الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الدول الأعضاء للغاز بنسبة 15% في الفترة من أغسطس الحالي وحتى مارس 2023، سيزيد الطلب على النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا في الأرباع السنوية الستة المقبلة.

واشارت إلى أنّ درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز، عزّزت استخدام النفط في توليد الطاقة، ما زاد الطلب، لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، ما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان.

وحذّرت الوكالة من أنّ هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفا نسبيا في قطاعات أخرى، متوقعة تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام.