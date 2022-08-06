أسعار النفط ترتفع عقب انخفاضها لأدنى مستوى لها منذ 6 أشهر

انتعشت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى إلى ما يزيد عن 89 دولارًا للبرميل، إذ أغلقت على ارتفاع، وارتفعت من أدنى مستوى لها في 6 أشهر عند 87.5 دولارًا يوم الخميس، لكنها لا تزال تتجه نحو خسارة أسبوعية تزيد عن 9٪، مما أدى إلى القضاء على جميع المكاسب التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق مؤشر البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونومي».

الطلب على الوقود

وأشار التقرير إلى أنَّه مع تزايد المخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، سيؤثر ذلك بشكل كبير على الطلب على الوقود، فقد أظهرت البيانات الرسمية أنَّ مخزونات النفط الخام الأمريكية نمت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي وانخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى ما دون المعايير الموسمية قبل كورونا.

ارتفاع المعروض وانخفاض الطلب على النفط سبب الانخفاض

وقال مزود البيانات الاقتصادية إنَّ الدلائل تظهر أن العرض آخذ في الارتفاع، مع ارتفاع إنتاج النفط الليبي للأسبوع الثاني على التوالي، إذ جاء التراجع هذا الأسبوع أيضًا على الرغم من رفع المملكة العربية السعودية أسعار النفط للمشترين الآسيويين إلى مستوى قياسي وقرار «أوبك» زيادة إنتاج النفط بشكل طفيف لشهر سبتمبر والتحذير من طاقة فائضة محدودة للغاية.

ووصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 في يوليو من عام 2008، من المتوقع أن يتداول النفط الخام عند 102.43 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع، بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنَّه سيتمّ التداول عند 114.75 في غضون 12 شهرًا.