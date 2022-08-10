انخفاض أسعار النفط العالمية بعد الارتفاع المفاجئ بسبب قرار روسي

شهدت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، خاصة بعدما أعلنت روسيا، قطع إمدادات النفط إلى أوروبا، ما انعكس بشكل مباشر على سعر النفط، إذ رتفعت أسعار النفط العالمية حوالي 2%، عقب ذلك الإعلان.

وذكر موقع «انفيستينج» للتحليلات الاقتصادية، أن أسعار النفط تأثرت أمس، بأنباء قرب التوصل لاتفاق بين الأوربيين والأمريكين من جهة، وإيران من جهة أخرى، بشأن اتفاق جديد يمكن أن يمهد لإحياء الاتفاق النووي.

أسعار النفط تنخفض دولارا واحدا اليوم

خلال بدء التعاملات والتداول اليوم الأربعاء، تراجعت أسعار خام برنت في حدود 0.9%، نزولا إلى مستويات 95.4 دولار، ليسجل دولار خسارة في البرميل، مقابل مستويات 96.6 دولار في افتتاح الجلسة الصباحية.

وبدأت أسعار النفط العالمية، في التراجع منذ نهاية تداولات أمس الثلاثاء، إذ انخفضت الأسعار بقيمة 0.4% عند 96.31 دولار للبرميل، في الوقت الذي أكد فيه معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس الجاري.

وأضاف المعهد الأمريكي، في تقريره للأسبوع الماضي، أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 600 ألف برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون المقطرات 1.4 مليون برميل في نفس الفترة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بسحب 400 ألف برميل من مخزون الخام، كما خفضت توقعاتها لإنتاج النفط الخام في العامين الجاري والمقبل، لكنه ما يزال يتجه لتسجيل مستوى قياسي جديد في 2023.