«المركزي» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا: النفط والتضخم

سجّلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 2.22% لتصل إلى 1.765.94 دولار للأوقية، على خلفية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تسببت بشكل رئيسي في ضعف الدولار، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التوظيف.

التضخم العالمي يدفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع

وأوضحت نشرة البنك المركزي الأسبوعية، عن أهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 8 إلى 15 يوليو المنتهي، أنَّ أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، وبيانات الإنفاق الشخصي، أدتا إلى ارتفاع توقعات التضخم، وبالتالي زيادة جاذبية الذهب.

أسعار البترول ترتفع 6.6%.. للأسبوع الثاني

سجّلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 6.60%، لتصل بذلك ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، متداولة فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، وفقاً لنشرة البنك المركزي المصري عن أداء الأسواق العالمية.

وتابعت النشرة أنَّ أسعار النفط زادت خلال كل جلسة من جلسات الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء، حيث ترجع هذه الزيادات بشكل كبير إلى ارتفاع الطلب وتشديد المخاوف بشأن مستوى المعروض عالمياً.

وفيما يتعلق بمخاوف الانتاج، أفاد معهد البترول الأمريكي API يوم الثلاثاء الماضي بانخفاض في المخزون قدره 4.037 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، متجاوزًا التوقعات بأن يكون الانخفاض بمقدار 1.121 مليون برميل، وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أن التراجع سجل 4.532 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، وهو أكبر انخفاض في ثمانية أسابيع.

جاء هذا الرقم أعلى بكثير من التوقعات التي كانت ترى أن الانخفاض سيكون بنحو 1.037 مليون برميل.

ويوم الثلاثاء، هبطت الأسعار مع إعلان إدارة بايدن أنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من احتياطيات النفط الاستراتيجية في محاولة لخفض أسعار النفط.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط SPR انخفض بمقدار 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو ليصل إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 1985.