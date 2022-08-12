حظك اليوم برج الحمل الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل ناري يستمد قوته من النار التي تضيء طريقه بآشعتها، ويشعر بالقوة إذا استعملها بطريقة إيجابية، كما أن مولود برج الحمل واثق بنفسه بدرجة كبيرة ويؤمن بقدراته الكبيرة التي تمكنه من إنجاز العديد من الأعمال بشكل كبير كما أنه متميز في حياته وطموح بدرجة كبيرة.

مواصفات برج الحمل

ومن أبرز صفات برج الحمل أنه يحب التحدي والانتصار ويكره أن يتعرض للظلم، كما أنه عفوي بشكل كبير وإذا غضب يهدأ بسرعة كبيرة ويسامح عن الماضي، كما أنه يتسم بالبراءة الكبيرة التي تجعله يحب الأطفال ويحب التعامل معهم.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحمل التي يبحث عنها الكثير من أبناء البرج اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، لذا عليك أن تثق في نفسك بشكل كبير وتحقق طموحاتك على الصعيد المهني بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يدفعانك للتعبير عما بداخلك من مشاعر، لذا عليك أن تتواصل بشكل جيد مع أحبائك بدرجة تساعدك على حل المشكلات بين من لديك خلاف معهم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.