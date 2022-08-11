حظك اليوم برج الحمل الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

من المعروف عن مولود برج الحمل، أنه رومانسي وعاطفي وشديد الإخلاص لمن يحب أو شريك حياته، ويحب أن يتحمل المسئولية، ومجتهد ومتفاني فى عمله، يستطيع أن يحقق الأهداف المخطط لها، يتسم بجاذبيته وشخصيته الساحرة، لبق في أحاديثه، ولديه رغبة دائمة في حماية المقربين منه.

كما يتميز برج الحمل بالصراحة والجرأة الشديدة، اللتان دائمًا ما تسبب له المشاكل، كما أن مواليد برج الحمل لا يخشون الإفصاح عن آرائهم، ويكرهون الظلم ويسعون للدفاع عن حقوق المظلومين.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط التي تتعرض لها داخل برجك، فإن القمر في منزلك الحادي عشر اليوم مولود برج الحمل، وهذا سوف يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة، وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء، وعليك أن تكون أيضا مستعدا للتماسك أمام أي ضغوط قد تواجهها بشكل مستمر على مدار اليوم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصحك الأفلاك اليوم مولود برج الحمل، بالابتعاد عن الأفكار السلبية، وذلك بسبب تعرضك للتشوش والارتباك اليوم، كما أن وجود الشمس بمنزل الحب، فهي تمنحك إشراقة وطاقة عاطفية وتجمعك بالأحباب أوقات حلوة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم.