حظك اليوم برج الثور الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يمتد فترته من 21-4 أبريل إلى 20-5 مايو، ويتفق هذا البرج مع كل من الأبراج الترابيّة والمائيّة، ويتسم مولود برج الثور بالصبر الكبير فهو يستطيع أن يتحمل أشياء كثيرة دون أن يأخذ رد فعل سيء حتى يصل لكل ما يتمناه، كما أنه يمتلك شخصية قوية أيضا تجعله يسيطر على زمام الأمور من حوله ويكره أن يكون تابعا لأي شخص.

ويتسم مولود برج الثور بثقته الكبيرة في نفسه التي تجعله يجتهد ليصل لكل مايريد في حياته العاطفية والمهنية وأبرز عيوب برج الثورأنه غيور بدرجة كبيرة فهو يحب أن يمتلك الأشخاص والأشياء كما أنه شديد العند في حياته.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة حيث أن التمسك بها يجعل كل من حولك يحترمك وبالتالي تحقق النجاحات التي تتمناها في حياتك المهنية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في وضع معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية مع أحد حتى لا تخسر أحبائك، فيجب أن تتعامل بهدوء قليلا قبل أي قرار تأخذه في حياتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.