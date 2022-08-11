حظك اليوم برج الثور الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الثور، بأنه واثق من نفسه وقدراته على مواجهة التحديات، سواء في حياته المهنية والعاطفية، كما يتسم بقدرتة الكبيرة على تحمل أي مسئولية، وهو أيضا من الشخصيات التي لا تتراجع عن قراراتها، وشديد العناد فى حياته الخاصة والعاطفية، وشديد الحب والوفاء لمن يحب والمقربين منه، ومولود برج الثور أيضًا من الشخصيات المحبة للعناد والإمتلاك على الصعيد الأسري والاجتماعي.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر في وضع معاكس ومع ذلك قد تصيب بعض أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش، ألا أن وجود القمر فى برجك قد يجعلك سريع الغضب والانفعال، لذا عليك مولود برج الثور بالحذر، ودراسة خطواتك، وتحليل الأمور بتروي قبل اتخاذ القرارات، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

كشفت حركة الفلك اليوم الخميس، عن التوقعات وحظك اليوم لمولود برج الثور، حيث تنصحك بألا تبالغ في طلبك للمثالية، حتى لا يصيبك ذلك بالإحباط وعدم التسرع، نظرًا لأن الشمس ما زالت في وضع معاكس اليوم، واعمل على الاستماع لمن تحب، وحاول ألا تحتكر الحوار واحرص على أن تعتني بأقوالك أمامهم.