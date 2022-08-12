حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يتميز بأنه شخص عادل، لديه عقل منطقي يستخدمه حتى يستطيع الوصول للحلول العادلة لجميع الأطراف، كما أنه مستمع جيد للأشخاص المحيطين به، ولا يحب ترك أحد يلجأ له دون أن يجد له حل للمشكلة التي تواجهه، كما أنه لديه شخصية مثالية، يفكر ويبحث بشكل مفصل ودقيق، ويحاول دائما أن يفعل الأشياء الصائبة المناسبة للجميع، كما أنه رومانسي، ولديه شخصية جذابة أيضا ولديه قدرة عالية على المغازلة.

ولا يستطيع مولود برج الميزان نسيان من يخطأ في حقه، ويسعى دائما لبناء علاقات طويلة الأمد، ولا يحب العلاقات العابرة التي لا تدوم إلى الأبد، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبرية علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم وقد يجعلك ذلك تشعر بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه لا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة في بعض الأحيان، كما أنه متردد كثيرا، ويواجه مشكلة كبيرة عند حاجته لاتخاذ قرار.