حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج الميزان مهارة الاستماع إلى الآخرين، وينصتون كثيرا لحكاويهم ومشاكلهم ويقدمون لهم الحلول ويعملون على التوصل إلى نتيجة إيجابية في أي أزمة أو موقف يمرون به، لذا تجد لهم الكثير من الأصدقاء الذين يتقربون منهم نظرا لتلك المهارة الكبيرة في الاستماع لهم، كما أنهم يحبون الاستماع إلى مختلف الأفكار والآراء ممن حولهم، لمعرفة مختلف وجهات النظر حول العديد من المواضيع.

صفات مواليد برج الميزان

يحب مواليد برج الميزان العيش في سلام وأمان، ويكرهون النزاعات بمختلف أشكالها، كما يتميزون بأنهم أشخاص متفهمون للغاية، ولديهم القدرة على تفهم الاختلافات الكثيرة الموجودة في هذه الحياة، لذا فإنهم يعتبرون من أكثر الشخصيات انفتاحا، وهذا ينعكس على قدرتهم على تفهم الناس والمواقف التي تحصل بطريقة أفضل من غيرهم.

وفيما يلي تستعرض الوطن، فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس في وضع معاكس اليوم مما يصيبك بالتوتر كما تشعر بالتشوش عاطفيا أو إرباك في معاملاتك مع بعض المحيطين بك، لذا حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس مما يتطلب منك أن تجتهد وتعمل بدقة اليوم، وتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام مع من حولك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك،، وفق لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.