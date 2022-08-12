حظك اليوم برج العقرب الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على تحقيق أهدافه التي يطمح إليها، ويساعده على ذلك أنه لديه تركيز عال، فعندما يضع هدف أمامه لا يسمح لشيء بإيقافه عنه، ويسعى دائما لتحقيقه، كما أنه لديه شخصية شجاعة، لا يخشى مواجهة التحديات على الإطلاق، ويتميز أيضا بأنه شخص مخلص، يقدر الأمانة والثقة والوفاء في حياته كثيرا، ويهتم دائما بالعلاقات العائلية، ويسعى دائما إلى توفير وقت فراغ حتى يقضيه معهم.

ويقدم مولود برج العقرب كل ما لديه من وقت وجهد في سبيل إسعاد أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين منه، ويعامل أصدقاءه وكأنهم عائلته، ويبحث مولود برج العقرب عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم لإظهار مشاعرك ويستمع إليك بشغف.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب أنه محب للسيطرة على الأشخاص الآخرين المحيطين به، سواء كان ذلك في عمله أو في حياته الشخصية، كما أنه لديه حب التملك للأشياء.