حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب شخص عاقل هادئ، محب لمن حوله كثيرا، يحاول الوصول إلى الحقيقة، وتوصيل الحقوق لأصحابها فهو يكره الظلم كثيرا، وعقله دائما في حالة تفكير وتحليل للأمور حوله، كما تجده واثقا بشدّة من نفسه لدرجة أنّه يبدو مغرورا بالنسبة للبعض.

صفات مواليد برج العقرب

يحبّ مولود برج العقرب التعرف على أشخاص جدد وتكوين علاقات كثيرة وصداقات في كل مكان، ورغم أنه شخص اجتماعي فهو يحتاج لقضاء بعض الوقت لوحده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته، يستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم جيد لمواليد برج العقرب، إذ يمدك الفلك بالحيوية والعاطفة المشتعلة وتتفجّر حيوية ونشاطا، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثالث وهو ما يقدم لك الدعم وتكون نشيطا، وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك كثيرا اليوم، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.