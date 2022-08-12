كل ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور (صور)

تعد مدينة العبور، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبير، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات المختلفة، في كل القطاعات، سواء السكنية، الصناعية، الخدمية، وغيرها من المشروعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العبور.

مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور

- تم الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق المحور الغربي والطرق العمودية عليه بمدينة العبور.

- يخدم المحور الغربي بشكل مباشر:

«الحي الترفيهي - الحي التاسع - المنطقة الصناعية الأولى - جامعة بنها - الموقف الإقليمي – التأمينات - مقر النيابة الإدارية - الإسكان المتوسط (دار مصر) - الإسكان القومي - قسم شرطة العبور ثان – الكنيسة - بيت الوطن بالحي التاسع -محطة كهرباء العبور - سوق العبور».

- يبلغ طول المحور 10.2 كم وهو عبارة عن 3 حارات بكل اتجاه بعرض 10 أمتار ونصف وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار.

- تم تنفيذ التخطيطات المرورية لطريق المحور الغربي لتوفير قيادة آمنة.

- تم استحداث 60 بلَّاعة مطر بطول المحور والطرق العمودية عليه حفاظاً على الثروة العقارية، ولمجابهة مياه الأمطار والتقلبات الجوية في السنوات الأخيرة.

- التكلفة الإجمالية لأعمال الطرق بلغت نحو 136 مليون جنيه.

- تم استحداث وتوريد أعمدة إنارة بطول 10 كم بـ970 عامودا مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة 145 وات.

- تم توريد وتركيب أعمده إنارة بطول 6 كم مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة 70 وات.

- تم رفع كفاءة الأعمدة الموجودة وإحلال وتجديد الأذرع لها وتغيير كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة.

- الجهاز كان قد بدأ بالفعل بتغيير كشافات الصوديوم، بكشافات ليد موفرة.

- زيادة معدلات الإنجاز والالتزام بجودة ومستوى الأعمال من أجل إخراج المشروعات بالمواصفات المطلوبة وطبقا للتوقيتات المحددة للانتهاء منها.