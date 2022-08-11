في ذكرى ميلاد «شرفنطح».. أشهر بخلاء السينما والدراما المصرية

تحل اليوم ذكرى ميلاد «شرفنطح السينما المصرية»، الفنان محمد كمال المصري، أحد أشهر الفنانين المصريين الذين برعوا في تجسيد شخصية البخيل، إذ حصل على لقبه من خلال فرقته الخاصة التي جابت أقاليم مصر، ونافس بها «كشكش بيه»، التي تعد من أنجح شخصيات نجيب الريحاني.

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن،» أبرز الفنانين الذين لعبوا دور البخيل في تاريخ السينما والدراما المصرية.

فريد شوقي

يعتبر الفنان فريد شوقي من أهم الفنانين الذين قدموا شخصية البخيل، وكان ذلك في مسلسل البخيل وأنا، الذي عُرض عام 1990، حيث تدور الأحداث حول «عوض»، تاجر الشنطة شديد البخل الذي يجمع المال ويمنعه على أهل بيته.

حسن حسني

برع الفنان الراحل حسن حسني في تجسيد شخصية البخيل، في فيلم جعلتني مجرما 2006، بطولة الفنان أحمد حلمي، حيث جسد شخصية والد الفنانة غادة عادل، وكان رجل أعمال غني، لكنه كان شديد البخل، والفيلم من إخراج عمرو عرفة، تأليف نادر صلاح الدين، وبطولة ريهام عبدالغفور ومحمود البزاوي وإدوارد.

عادل إمام

جسّد الزعيم عادل إمام شخصية البخيل في مسلسل مأمون وشركاه، وكان لديه 4 أبناء حرمهم من كل شيء، بالإضافة إلى زوجته، ما جعلهم ينفصلون عنه، لكنهم اكتشفوا أنه ملياردير.

زينب وهبي

قدمت زينب وهبي دور فتاة بخيلة وابنة عم الفنان محمد صبحي في مسلسل «يوميات ونيس»، وجسدت الدور ببراعة، وتزوجت من بخيل أيضا، حيث دارت أحداث المسلسل، حول أب وأم، هما محمد صبحي وسعاد نصر، يحاولان تربية الأبناء الأربعة على القيم الحميدة والأخلاق.

شفيق نور الدين

يعتبر الفنان شفيق نور الدين أحد أبرز البخلاء في تاريخ السينما المصرية، حيث شارك في أكثر من فيلم، وجسد دور البخيل في فيلم إسماعيل ياسين في السجن، من إنتاج عام 1961م، من إخراج حسن الصيفي وتأليف جليل البنداري، وبطولة إسماعيل ياسين ومها صبري وهدى شمس الدين وستيفان روستي.

بيومي فؤاد

جسد الفنان بيومي فؤاد شخصية البخيل في فيلم نورت مصر، الذي تدور أحداثه حول مواطن عائد من الكويت بعد عمل دام لمدة 15 سنة، لكن أصحابه يحاولون النصب عليه، والاستيلاء على أمواله التي جمعها خلال عمله.