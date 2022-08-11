بعد قرارات رئيس الوزراء.. تعرف على مواعيد غلق المطاعم السياحية

بعد قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمولات الساعة 11 مساء خلال فصل الصيف، ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، كثرت تساؤلات الشارع المصري بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة، حول مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية حاليًا.

مواعيد عمل المطاعم خلال الصيف

وقال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال فصل الصيف الحالي ستكون كما هي من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 1 صباحًا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات الرسمية التي تقرّها الدولة.

مواعيد عمل الملاهي الليلية حاليا

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لمواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهي الليلية»، خلال فصل الصيف فإنها تكون من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي، أما مواعيد عمل صالات الديسكو وفقا للتوقيت الصيفي فتكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 صباحًا، لافتًا إلى أن مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية منصوص عليها بقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020.

وأشار إلى أن إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية لا يعني غلق المطعم بصورة كاملة بل يعني إغلاق صالات الطعام فقط أمام الرواد، موضحا أنه بعد مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية فإن المطاعم تستمر في تقديم خدمتي «التيك أواى والدليفري» لروادها، لافتا إلى أن الخدمتين تستمران على مدار 24 ساعة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أنه سيتم تطبيق مواعيد غلق المطاعم السياحية وفقا للتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن مواعيد عمل المطاعم خلال الشتاء ستكون من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات الرسمية.