أعمال إذاعية في رحلة نور الشريف الفنية.. منها «الفاتح صلاح الدين»

7 سنوات مرت على رحيل «آخر الرجال المحترمين» الفنان الكبير نور الشريف، الذي رحل في 11 أغسطس 2015، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المهمة، سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح.

لم ينس الفنان الراحل نور الشريف، الإذاعة من مسيرته الفنية، إذ قدّم أعمالا لـ«الراديو» كانت جميعها تجارب ناجحة، منها «ينابيع الحب، الفاتح صلاح الدين، وسيرة ومسيرة».

مسلسل «الفاتح صلاح الدين»

أُنتج المسلسل الإذاعي «الفاتح صلاح الدين» عام 2013 في قطر، من إخراج وتأليف أحمد فتح الله، وضم فنانين من نحو 11 دولة عربية مختلفة، وكان بطولة الراحل نور الشريف، هدى حسين، غازي حسين، عبدالله عبدالعزيز، جواد الشكرجي، ولمياء الورتاني.

وتناول المسلسل شخصية صلاح الدين الأيوبي، من بعض الجوانب غير المعروفة عن حياته، وركز على الفترة التي سبقت توليه إدارة شؤون مصر، وتحويلها إلى المذهب السني، وفتح القدس.

الرومانسية في «ينابيع الحب»

أما المسلسل الإذاعي «ينابيع الحب» من الأعمال الرومانسية، من تأليف يوسف عوف، وإخراج مصطفى أبو حطب، وموسيقى إبراهيم فارس، وشارك مع نور الشريف، النجوم: سهير البابلي، حسن مصطفى، يوسف شعبان، فاروق نجيب، نادية فهمي، وليلى يسري، وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.

قصة حياة حسني مبارك في «سيرة ومسيرة»

وأدى الفنان نور الشريف، شخصية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في المسلسل الإذاعي «سيرة ومسيرة» عام 2001، في عمل تناول حياة «مبارك» منذ كان ضابطا صغيرا، وقصة زواجه من السيدة سوزان مبارك، التي أدت دورها الفنانة ميرفت أمين.

وتابع مسلسل «سيرة ومسيرة» رحلة صعود الرئيس مبارك، ومرحلة اشتراكه في الحروب المختلفة، وترقيته في الحياة السياسية من نائب لرئيس الجمهورية، وبعدها توليه حكم البلاد.

المسلسل الإذاعي «سيرة ومسيرة» من إخراج محمد مشعل، وتأليف أيمن سلامة، وشارك نور الشريف التمثيل، كلا من «ميرفت أمين، أمينة رزق، وحيد أسامة، أحمد خليل، طارق الدسوقي».