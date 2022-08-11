نور الشريف.. ذكرى رحيل فيلسوف الفن «فيديو»

اليوم هو ذكرى رحيل فنان من أبرز نجوم جيله، «فيلسوف الفن» الذي ترك إرثا وبصمة لأجيال لا تزال متعلقة بأدواره رغم الرحيل، هو الفنان نور الشريف، واسمه الحقيقي محمد جابر، الذي وُلد في حي الخليفة بمحافظة القاهرة، في 28 أبريل عام 1946م.

جذور نور الشريف من المنيا

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا عن الفنان الراحل، حيث تعود جذور عائلته لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حيث فقد والده وهو في أولى سنوات عمره، ليتولى عمه تربيته.

ظهرت موهبته التمثيلية منذ الطفولة ودخل فريق التمثيل في المدرسة، وفي الوقت نفسه وقع في غرام كرة القدم، لينضم إلى أشبال فريقه المفضل الزمالك، ولكن جذبته أضواء التمثيل ليصبح نجما فوق العادة، حيث تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967م وكان الأول على دفعته، وأصبح نجما سينمائيا بعد تقديمه لدور كمال عبدالجواد في فيلم قصر الشوق عام 1966م مع المخرج حسن الإمام.

بداية نور الشريف

واختصر له الفيلم مرحلة طويلة في حياته الفنية التي بدأت بالمسرح عن طريق الفنان سعد أردش، الذي رشحه للعمل معه، فأسند إليه دورا صغيرا في مسرحية الشوارع الخلفية، ثم اختاره المخرج كمال العيد، لكي يشارك في مسرحية روميو وجوليت.

وأثناء بروفات المسرحية تعرف نور الشريف على عادل إمام الذي قدمه للمخرج حسن الإمام ليظهر في قصر الشوق، وظل في مرحلة البحث عن الذات والبطولات الجماعية ومحاولة شق الطريق نحو البطولة المطلقة، وهي المرحلة التي طالت حتى عام 1973م وقدم خلالها 24 فيلما أبرزها، بئر الحرمان والخوف مع النجمة سعاد حسني، بالإضافة إلى مسلسل القاهرة والناس ومسلسل عادات وتقاليد.

7 أفلام للفنان الراحل في قائمة أفضل 100 فيلم

وجرى اختيار 7 أفلام للنجم نور الشريف في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي زوجتي والكلب وأبناء الصمت والكرنك وأهل القمة وحدوتة مصرية والعار وسواق الأتوبيس، بخلاف عدد غير قليل من المسلسلات أشهرها عمر بن عبدالعزيز ولن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحاج متولي.