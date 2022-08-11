لقاء سويدان تبدع في إحياء ذكرى وفاة نور الشريف: أبي الروحي.. لن ننساك

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على إحياء الذكرى السابعة لوفاة الفنان الكبير نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 11 أغسطس عام 2015، بعد صراعه مع مرض السرطان.

لقاء سويدان تحيي ذكرى وفاة نور الشريف

نشرت لقاء سويدان، عددا من الصور التي تجمعها بالفنان نور الشريف، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها بكلمات بديعة في وصفه: «أسطى وصنايعي في مهنته، الفن دايما لعبته، الفن روحه وقوته».

وتابعت: «نور الحياة، طوق النجاة للموعودين، نور من رحاب السيدة، درويش في وادي المبدعين.. لن ننساك.. إنسان وفنان وأستاذي وصديقي وأبي الروحي ومعلمي نور الشريف.. الذكرى السابعة، اللهم اسكنه فسيح جناتك».

أعمال لـ لقاء سويدان مع نور الشريف

يذكر أن لقاء سويدان، شاركت مع الفنان الراحل نور الشريف، في مسلسل «العطار والسبع بنات» الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته أيضا، كل من الفنانة ماجدة زكي، سمية الألفي، عماد رشاد، هالة فاخر، بثينة رشوان.

وشاركت معه أيضا، في مسلسل «خلف الله»، الذي عرض عام 2013، وشارك فيه كل من: صبا مبارك، عبير صبري، مي سليم، أحمد سعد.