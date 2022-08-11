تسليم 3862 قرضا حسنا للأكثر احتياجا لإقامة مشروعات تنموية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، تسليمها 3862 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجاً من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، أو من يمتلك مشروعاً ويريد تطويره، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

تحسين حياة آلاف الأسر

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأُسر بكفر الشيخ، وتحويلها من أُسر أولى بالرعاية إلى أُسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي.

ومن جانبه، أوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأكثر احتياجاً، ليُدر دخلاً ثابت لها.

جهود ممتدة على مدار 23 عاما

وأشار «فؤاد»، إلي أن جمعية الأورمان تعمل منذ 23 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وتسعى دائماً إلى تطوير خدماتها في كل أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، من أجل تنمية المجتمع والوطن، وصولاً لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأُسرة والفرد على أُسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

يذكر أن، تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالاً لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ التي توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى الفقيرة في محافظة كفر الشيخ، من توزيع مساعدات موسمية، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تماماً، إضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية.