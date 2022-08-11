الحكومة توافق على تجديد التعاقد لمدة عام مع شركات النظافة في الجيزة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة.

يأتي ذلك حرصا على النظافة العامة وصحة المواطنين، ومظهر المدن، حيث تقدّم تلك الشركات خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهريا.